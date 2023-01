Nét op tijd voor hoogwater: tapijt, hout en gaas beschermen natte dijk tijdens NK Veldrijden

Bijna kwart miljoen én een BMW; Gaston deelt in Aalst prijzen Postcode Loterij uit

AALST - Feest in de Koningin Emmastraat in Aalst: acht deelnemers aan de Postcode Loterij die meespelen kregen dinsdag Gaston Starreveld over de vloer. Hij verraste zeven winnaars met een cheque van 25.000 euro en één van hen ook nog eens een BMW. Een straatgenoot won 50.000 euro.

11 januari