Nét uit cel en opnieuw betrapt: koppige Ammerzodenaar (26) vertikt het om rijbewijs te halen

UPDATE Verdachte afpersings­zaak De Groot had adres van dochter eigenaar in cel

13 februari ARNHEM/HEDEL - In de cel van een van de verdachten in de geruchtmakende afpersingszaak rond de Hedelse fruithandel De Groot is onlangs het adres van een dochter van een van de eigenaren aangetroffen. Dat zei de officier van justitie donderdagmiddag tijdens een zitting bij de rechtbank in Arnhem.