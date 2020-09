Niek Murray uit Zaltbommel volgt Pinkpop-directeur Jan Smeets op

VIJF VRAGEN OVER Zelfs een privédetec­ti­ve jaagt op gejatte rijplaten

17 september 124 gestolen rijplaten . Dat was de bijvangst van de aanhouding van twee Rotterdammers in Zuilichem eerder deze week. Vijf vragen over de diefstal van deze dingen. Want hóe steel je die zware joekels bijvoorbeeld?