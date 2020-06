Niemand blij met drempels en stoplicht op sluiproute langs Rumpt en Haaften

Verkeersremmende maatregelen

In Beesd worden al verkeersremmende maatregelen genomen om de sluipers te ontmoedigen, maar als dat onvoldoende effect heeft wordt er ook gekeken naar de Boutensteinseweg. De drukte daar is ook gevaarlijk vanwege het aanliggende sportpark van Rhelico waar veel jongeren fietsen.



Al langer wordt er over gedacht om meerdere verkeersdrempels in die Boutensteinseweg te leggen. Dat stuit op bezwaren van transportverkeer dat overslagbedrijf Van Uden in Haaften als bestemming heeft. Die bezwaren leven er zeker ook bij agrariërs. Zij vrezen dat hoge drempels op die weg tot schade gaan leiden aan hun fruit. Appels en peren met butsen en deukjes, als gevolg van die drempels, leveren veel minder geld op dan gaaf fruit.