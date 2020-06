Niet naar Monaco maar naar de Maas; vakantie om de hoek in Rivierenland

ZALTBOMMEL Wie denkt al het moois in de eigen streek al gezien te hebben, moet zich nog maar eens achter de oren krabben. De toeristische organisaties en ondernemers in de regio mikken op de thuisblijvers.

De zomer van 2020 zou wel eens goed kunnen uitpakken voor de toeristische sector in het rivierengebied. Blanes zou wel eens ingewisseld kunnen worden voor De Zandmeren of De Neswaarden. Niet naar Monaco, maar naar de Maas en in plaats van vestingstad Carcassonne naar de ruïne van Fort Sint-Andries of museum Sky of Hope in Fort Vuren.

Hintergarten

Heel wat bewoners van de Bommelerwaard en de rest van het rivierengebied zullen er deze zomer voor passen om op de eerste de beste dag van hun vakantie hun auto vol te proppen en op pad te gaan naar een bestemming waar de coronarisico’s misschien wel groter zijn dan in eigen land. Thuis vakantie vieren heeft al een reeks aan gevleugelde uitdrukkingen opgeleverd, met Hintergarten waarschijnlijk als blijvertje. Reclamemakers weten op wie ze moeten mikken.

En dat geldt ook voor organisaties zoals het regionaal bureau voor toerisme, het RBT Rivierenland. Waar het RBT zich normaal richt op bezoek van buitenaf, is nu de inwoner van de streek degene op wie de pijlen zijn gericht. Want waarom zou de Bommelerwaard of het Land van Maas en Waal niet interessant zijn voor iemand uit Zaltbommel of Kerkdriel? Die mensen hebben bovendien netto misschien wel een paar dagen langer vakantie en meer te besteden, omdat ze niet twee keer 15 uur onderweg zijn.

Het gaat om een ruime meerderheid van de Nederlanders die Facebook dit seizoen vol zullen posten met plaatjes uit hun eigen omgeving. RBT Rivierenland is mede daarom gestart met de campagne ‘Je voelt je thuis in…’, met op de puntjes de Bommelerwaard, de Betuwe of een andere mooie streek in de buurt. ,,Mensen willen zich in deze tijd ergens veilig voelen. Ze stappen niet zo snel in een vliegtuig, zoeken liever een rustige plek op. Waarom blijven ze dan niet in de Bommelerwaard?”, zegt RBT-directeur Richard de Bruin.

Steun voor lokale ondernemers

Uit onderzoek, zegt De Bruin, blijkt dat veel mensen onvoldoende op de hoogte zijn van wat ze in hun eigen regio kunnen doen. En daar gaat zijn organisatie met flyers, folders en op sociale media verandering in brengen. En aan weggaan in eigen regio zit volgens De Bruin nog een voordeel: je helpt de lokale ondernemers.”