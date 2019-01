Niets aangetroffen bij massale politie-inval aan dijk in Hoenzadriel

UpdateHOENZADRIEL/MAASDRIEL/GELDROP - Een drugsvondst in Geldrop heeft geleid tot een politie-inval in Hoenzadriel. De inval, in een pand aan de Hoenzadrielsedijk, heeft echter niets opgeleverd. De massaal uitgerukte eenheden hebben het dorp in de gemeente Maasdriel inmiddels verlaten.

Nadat op de A67 bij Geldrop een busje met drugsvaten werd aangetroffen, rukten veel eenheden even na 17.00 uur uit naar het pand, gelegen ter hoogte van de Duikplaats Zandmeren. De vaten die in Geldrop in beslag werden genomen, bevatten vermoedelijk precursoren. Dat is grondstof die wordt gebruikt voor de productie van synthetische drugs.

Nader onderzoek naar de herkomst en de bestemming van de vaten volgt.

Geldrop

In het busje dat de politie onderzocht in Geldrop lagen namelijk achttien vaten met daarin grondstoffen voor het produceren van harddrugs. Het spoor leidde al gauw naar Venlo en Hoenzadriel. Laatstgenoemde plaats was de eindbestemming van het busje.

Op een terrein in Venlo was het wel raak. Hier trof de politie 54 vaten met drugsvloeistof aan. Bij de inval in Hoenzadriel werd helemaal niets gevonden. De agenten, het LFO-team en de politieboot keerden daarom na anderhalf uur terug. Rond 18.30 was de situatie aan de dijk weer rustig.

Afgesloten voor verkeer

De dijk was gedurende de inval volledig afgesloten voor verkeer. Inmiddels is de weg weer open.