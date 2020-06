KERKDRIEL - Met een motie van wantrouwen aan het adres van burgemeester Henny van Kooten en wethouder Peter de Vries heeft de integriteitskwestie in Maasdriel donderdagavond een nieuw dieptepunt bereikt. De twee overleefden met gemak, dankzij steun van coalitiepartijen CDA en SSM, plus D66.

Na een jaar doorbrak wethouder Peter de Vries donderdagavond het stilzwijgen over al het gedoe rondom zijn groene perceel grond aan de Maasdijk in Rossum, waar hij op termijn een huis wil bouwen. In een korte verklaring gaf hij aan de gemeenteraad toe dat hij ‘er beter aan had gedaan om zijn bouwplannen nadrukkelijker kenbaar te maken'.

Integriteitsonderzoek

Dat was niet gebeurd en daardoor ontdekte de gemeenteraad in juni 2019 bij toeval dat zijn perceel buiten het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied was gehouden. Dat riep zoveel vragen en wantrouwen op, dat burgemeester Henny van Kooten besloot om een integriteitsonderzoek uit te voeren.

Daar kwam uit dat er geen sprake is van belangenverstrengeling, omdat De Vries nog geen voordeel heeft van de aanpassing. Geadviseerd werd wel om, zolang hij wethouder is, geen besluiten meer te nemen over het betreffende perceel. Op dat moment zou namelijk wel economisch gewin kunnen ontstaan.

Belofte De Vries

In zijn verklaring beloofde De Vries donderdagavond dat hij geen bouwvergunning aan zal vragen zolang hij wethouder is. ,,Om alle schijn te vermijden", zei hij. Coalitiepartijen CDA en SSM namen hier genoegen mee, maar de oppositiepartijen niet. Zowel PvdA/GroenLinks als D66 vonden dat besluit over het perceel van De Vries teruggedraaid moest worden en stelden, ieder met eigen argumenten, voor om de grond bij het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied te voegen. Moties van die strekking haalden het niet.

Ook voor de VVD was de kous nog niet af. Deze fractie drong via een motie aan op een onderzoek naar tegenstrijdigheden in informatie van Kees van Drunen (PvdA/GroenLinks) versus die van burgemeester Henny van Kooten. Volgens de VVD kan dit niet blijven hangen en moet worden uitgezocht wie er liegt. Maar ook deze motie werd weggestemd.

Aanbevelingen

Kees van Baar (SSM) kwam vervolgens met een motie om nu toch echt een streep onder de kwestie te zetten. Met de belofte van De Vries is volgens Van Baar nu voldaan aan alle aanbevelingen die uit het integriteitsonderzoek zijn voortgekomen. De coalitiepartijen stemden voor en dus werd de motie aangenomen.

Wantrouwen

Maar daarmee was de discussie nog altijd niet afgerond. Bij VVD en PvdA/GroenLinks was de onvrede over de hele gang van zaken inmiddels zo groot, dat zij met een motie van wantrouwen kwamen tegen burgemeester Henny van Kooten en tegen wethouder De Vries. Zij vinden dat Van Kooten de Gemeentewet meerdere keren heeft overtreden door in deze kwestie informatie achter te houden. Ook vinden zij dat hij niet meer boven de partijen staat.

Wethouder De Vries vertrouwen ze niet meer omdat hij volgens hen de verandering rond zijn grond ‘buiten de aandacht’ heeft gehouden. Ook verwijten ze hem dat hij in zijn portefeuille ruimtelijke ordening de beginselen van behoorlijk bestuur met voeten treedt. Zowel De Vries als Van Kooten reageerden niet op de aantijgingen. Zij lieten het oordeel over aan de gemeenteraad.

Stampvoeten

Beide moties van wantrouwen werden door coalitie plus D66 weggestemd. CDA sprak bij monde van Peter van Boxtel van een schandalige vertoning. Hij noemde de raadsleden van VVD en PvdA/GroenLinks kleine kinderen die stampvoeten omdat ze hun zin niet krijgen. Kees van Baar (SSM) hield het kort door te zeggen dat hij zich verre wilde houden van de inhoud van de moties.