Nieuw meldpunt voor lichthinder

Geen Sint-Maartens­feest in Zaltbommel, alleen de pelgrims­tocht gaat door

28 oktober ZALTBOMMEL - De pelgrimstocht langs de Sint-Maartenskerken in de Bommelerwaard is het enige wat kan doorgaan tijdens de Sint-Maartensweek. Alle andere activiteiten, zoals het grote feest in de Sint-Maartenskerk in Zaltbommel op 11 november, kunnen niet zo georganiseerd worden dat ze aan de coronaregels voldoen.