Nieuw trillingsonderzoek op het spoor, want langzamer rijden helpt niet

Henny van Kooten (59) eerste burgemees­ter sinds herinde­ling die langer dan 6 jaar in Maasdriel blijft

17 november KERKDRIEL - Henny van Kooten is herbenoemd als burgemeester van de gemeente Maasdriel. Daarmee is hij de eerste burgemeester sinds de herindeling in 1999 die langer dan 6 jaar aan de gemeente verbonden blijft.