Nieuw zwembad Zaltbommel mogelijk minder spartaans

Een bouwteam met daarin vertegenwoordigers van Slangen + Koenen Architecten, Hellebrekers Technieken, Sportfondsen Nederland en de gemeente Zaltbommel gaat aan de slag met het ontwerp van het nieuwe zwembad van Zaltbommel. Dat bad wordt in combinatie met de nieuwe gemeentelijke sporthal gebouwd in de Waluwe. Inmiddels is het wensenlijstje wel wat uitgebreid. Het team onderzoekt nu ook of er ‘extra recreatieve elementen’ aan het bad kunnen worden toegevoegd. Die extra's, denk bijvoorbeeld aan een glijbaan of een sauna, kunnen een rol gaan spelen in de aanbesteding. Met andere woorden: aannemers die het nieuwe sportcomplex willen bouwen, kunnen punten krijgen voor de extra's die ze toevoegen. Bij de uiteindelijke gunning zal ook de duurzaamheid van het gebouw een belangrijke rol spelen. Zaltbommel wil een binnensportcomplex met meerdere zwembaden (wedstrijdbad, peuterbad, doelgroepenbad) en een vierdelige sporthal dat onderhoudsvriendelijk, duurzaam en aantrekkelijk is. Het budget is 15,5 miljoen euro.

Zomer 2021

Het bouwteam verwacht over een half jaar een ontwerp te hebben. Daarna start de zoektocht naar een aannemer. Wanneer er niets tegenzit, kunnen sporthal en zwembad in januari 2021 openen, maar het bouwteam denkt dat het realistischer is om de zomer van 2021 als uitgangspunt te nemen.