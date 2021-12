Nieuwbouw asiel gaat alvast van start; ‘stimulans voor mensen om een steentje bij te dragen’

BRUCHEM - Nog niet al het benodigde geld is er, maar langer wachten is geen keus. Dierenopvangtehuis Bommelerwaard in Bruchem start eind januari, begin februari met de nieuwbouw. Die zou eigenlijk dit jaar al klaar zijn, maar de omstandigheden waren er vanwege corona niet naar.

De bouw gaat hoe dan ook van start, kregen de vrijwilligers zaterdag te horen toen ze hun kerstpakket in ontvangst namen: een emmer vol lekkernijen en - niet te vergeten - waardering. De fondsenwerving voor de nieuwbouw ging op dierendag 2020 van start. ,,Alles was in gang gezet om zo snel mogelijk nadat we de vergunning zouden krijgen met de bouw van start zouden gaan", legt vice-voorzitter Guido van Dieten uit.

Stijgende prijzen

Volledig scherm Het kerstpakket voor de vrijwilligers: een emmer vol waardering. © BD Om steun te krijgen van de gemeente Zaltbommel, moest het bestuur een budget opstellen: voor welk bedrag dacht het bestuur de nieuwbouw te kunnen realiseren. ,,We kwamen uit op 6 ton, maar door de ontwikkelingen op de bouwmarkt lagen de prijzen van de offertes waar de drie beste aannemers mee kwamen boven de 900.000 euro. We zijn weer gaan overleggen met de architect, hebben dingen aangepast en kwamen er toen op uit dat we anderhalve ton te kort kwamen.”

Dat was najaar 2020 en inmiddels is er alweer het nodige geld ingezameld, vertel Van Dieten. ,,Dankzij een aantal aardige acties zitten we nu rond de 100.000 euro die we nog nodig hebben.” Daar komt nog bij dat het oude gebouw ook nog moet worden afgebroken. ,,Ook dat kost geld.”

Quote Er zijn fouten die we niet nog een keer willen maken Guido van Dieten, vice-voorzitter Dierenopvang Bommelerwaard

De nieuwe dierenopvang wordt pal naast het huidige pand gebouwd. Het huidige asiel verkeert al geruime tijd in slechte staat. Zo zijn er de nodige lekkages. Het gebouw uit 1998, 23 jaar oud dus, was volgens Van Dieten destijds ‘low budget’ gebouwd. Simpelweg omdat er niet genoeg geld was. Na tien jaar begon het pand al gebreken te vertonen. Bovendien werden de eisen die aan asiels worden gesteld steeds strenger.

,,Die fouten willen we niet nog een keer maken”, zegt Van Dieten daar nu over. Er moet een goed gebouw kom, maar die nieuwbouw hoeft nog niet helemaal klaar te zijn om er al in te trekken. En hij ziet nog een voordeel. ,,Als mensen zien dat we aan de gang zij, dan stimuleert dat mensen en ondernemers om een steentje bij te dragen.”

180 kittens

De dierenopvang heeft in ieder geval een goed en druk jaar achter de rug. Zo zijn er dit jaar maar liefst 180 kittens opgevangen. Dat kost geld, laat de organisatie op de eigen Facebookpagina weten. ‘Daarom is er de Christmas Challenge van de Stichting Dierenlot. Iedere euro in onze digitale collectebus wordt door de Stichting Dierenlot verdubbeld.”

Wanneer het nieuwe asiel klaar is, dat is dus nog maar de vraag. ,,Dierendag 2022 zou een geweldige datum zijn, maar met een beetje optimisme is het tegen de zomer al wind- en waterdicht.”



