Nieuwbouw JBZ in Zaltbommel start in januari

Met vernieuwd Mgr. Zwijsen­plein krijgt Kerkdriel een mooier dorpshart: ‘Kan weer vijftig jaar mee’

KERKDRIEL - Functioneel, dat is de beste omschrijving voor het centrale winkelplein in Kerkdriel. Het was vooral parkeerplaats. Maar dat gaat nu veranderen. Het Mgr. Zwijsenplein wordt mooier én gezelliger. En ja, daarvoor moet een deel van het blik wijken.

26 november