Nieuwbouw praktijkschool van start: De Brug wordt iets kleiner maar stuk fijner

Alleen als het gaat om vierkante meters gaat praktijkschool De Brug er volgens directeur Hans van Gent iets op achteruit. ,,In het nieuwe gebouw hebben we straks wat minder ruimte dan nu aan de Wielkamp. Maar verder wordt het alleen maar beter, passend bij het onderwijs van deze tijd.”

Op het bouwterrein, dat grenst aan het Cambium College en Gomarus Scholengemeenschap, stond een klein gezelschap vrijdag op een leuke manier stil bij de start van de bouw. Leerlingen Lonneke en Denise stopten een tijdcapsule in de grond, met daarin allerlei spulletjes en informatie over hun school. Zodat mensen over pak 'm beet honderd jaar kunnen zien hoe het er in 2020 op De Brug aan toe ging.

Over de nieuwe locatie van de school is Van Gent erg tevreden. ,,Vlak bij andere scholen en pal naast de nieuwe sporthal.” Er ontstaat in deze hoek van Zaltbommel zo langzamerhand een heuse campus. ,,Dat is precies de bedoeling", legt wethouder Adrie Bragt uit. ,,Kentalis (onderwijs voor mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn, red.) gaat hier ook nog bouwen. ,,We hopen dat alle onderwijsvoorzieningen hier elkaar gaan versterken.”