Nieuwe aanhoudingen voor explosies en brandstichtingen die verband houden met De Groot in Hedel

DRUGSKAART BOMMELERWAARD Op jacht naar drugsboe­ven in de Bommeler­waard, checken en nog eens checken

22 december ZALTBOMMEL - Er zijn genoeg plekken in de Bommelerwaard om in het geniep xtc-pillen te draaien of hennep te kweken. De politie en de burgemeesters van Zaltbommel en Maasdriel beseffen dat donders goed. De Drugskaart Bommelerwaard van het Brabants Dagblad laat zien wat er zich in ruim 5 jaar tijd heeft afgespeeld op het gebied van ondermijnende criminaliteit.