Nieuwe afslag, nieuwe bruggen en meer rijbanen, volop plannen voor de A2

Geen deurwaar­der bij Bossche onderne­mers aan de poort, Rivieren­land en Vught puzzelen nog

26 maart DEN BOSCH - Gemeenten in de regio Den Bosch schieten ondernemers te hulp die door de coronacrisis in financiële problemen komen. Nog niet alle gemeenten zijn zover, maar in Den Bosch gaan er geen nieuwe aanslagbiljetten, herinneringen, aanmaningen en dwangbevelen de deur uit. In Zaltbommel en Maasdriel wordt dinsdag over een regionaal plan voor steun aan het bedrijfsleven besloten.