Nieuwe baan fietscrossers wellicht op de huidige plek in Ammerzoden

De Raaf was ook bij de club. ,,Er is onderzocht of de baan op een andere plek zou kunnen komen, maar dat bleek lastig. We gaan nu onderzoeken of de baan in een andere opstelling mogelijk is op de huidige plek. We hebben wat ruwe schetsen laten zien en daarover is de club even positief als wij. Dus kunnen we nu een stap verder zetten. Wij kunnen gaan tekenen en de vereniging kan gaan uitrekenen wat het gaat kosten.”