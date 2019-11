Nieuwe Bommelerwaardse traditie? Een pelgrimstocht langs zes Maartenskerken

Met de rugzak op de schouders en stevige wandelschoenen aan de voeten stappen zondagochtend tegen acht uur een kleine dertig vroege vogels de kerk aan de Oliestraat binnen. Nadat ze hebben plaatsgenomen op de houten banken, beluisteren ze een korte inleiding en zingen ze gezamenlijk Lied 131: Door de wereld gaat een woord.

Zegenbede

Aansluitend is het tijd voor de zegenbede. Een voor een komen de pelgrims naar voren, waar pastoor Bertus Bus hen met een hand op het hoofd 'wegzendt'. Dan gaan ze op pad, wandelend langs zes Bommelerwaardse kerken die de naam van Sint-Maarten (alias Sint-Martinus) dragen of die ooit zijn naam droegen. Het wordt een tocht van bijna 25 kilometer, waarbij de deelnemers godshuizen in Zaltbommel, Rossum, Velddriel en Kerkdriel aandoen.

De pelgrimage aan de vooravond van de naamdag van de heilige is een idee van Zaltbommels ex-wethouder Ton van Balken, die samen met de Raad van Kerken voor de organisatie tekent. Niet alleen vanuit de katholieke kerk in Zaltbommel, maar ook vanuit de hervormde kerken in Rossum en Kerkdriel vertrekken groepjes wandelaars met een stempelkaart op zak.

Uiteenlopende redenen

Wie aan het eind van de middag bij alle deelnemende kerken een stempel heeft gekregen, ontvangt een speciaal vervaardigde Sint-Maartenskaars als aandenken. Omdat ook op andere momenten van de dag deelnemers lopend of fietsend de route compleet of gedeeltelijk afleggen, is hun aantal moeilijk te schatten, maar stempelaars op de diverse posten spreken rond het middaguur al van ‘een grote opkomst’.

Onder de lopers leven er uiteenlopende redenen om mee te doen. Zo ziet Nelleke van de Bilt uit Bruchem het niet alleen als sportieve wandeling, maar ook als gelegenheid om de boodschap van Sint-Martinus (het delen met anderen) en de verbinding van kerken te overdenken.

Kaarsje branden

Het echtpaar Marja en Aart Harder uit Zaltbommel loopt mee om 'hun eigen Maarten te gedenken'. ,,Ons zoontje Maarten overleed in 2009 op 7-jarige leeftijd.”

Stadgenoot Pascal Gerits steekt in de Sint-Martinuskerk een kaarsje aan en legt uit: ,,Ik was gisteravond in De Poorterij bij de voorstelling van Tjerk Ridder over zijn pelgrimstocht van Amiens naar Utrecht. Hij vertelde dat zijn hond Dax onlangs is overleden en vroeg me om tijdens mijn pelgrimage van vandaag een kaarsje voor het dier te branden. Dat doe ik dus nu.”

Traditie