Nieuwe brug in Den Bosch en tunnel in Zaltbommel voor snelfietspad

Politie boos over kijkersfi­le op A2 na ongeval in Zaltbommel: ‘We hebben nog vacatures openstaan’

26 november ZALTBOMMEL - De politie heeft dinsdagmiddag via Facebook hun ergernis geuit over een kijkersfile die vorige week donderdag op de A2 is ontstaan na een ongeval in Zaltbommel. ,,Voor de mensen die nieuwsgierig zijn en willen kijken, we hebben nog vacatures openstaan.”