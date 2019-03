Nieuwe burgemeester Zaltbommel moet niet wegkijken maar aanpakken

Een ‘verbinder’ die toegankelijk, evenwichtig, charismatisch en daadkrachtig is, en liefst ook humor heeft. In de profielschets die de Zaltbommelse gemeenteraad heeft opgesteld voor de nieuwe burgemeester staan wensen die je altijd in zo'n document aantreft. Een goede bestuurder moet nu eenmaal over deze eigenschappen beschikken.

Lokaal inkleuren

Toch zijn de raadsleden erin geslaagd om de profielschets ook lokaal in te kleuren. Dat is gebeurd met hulp van de inwoners, die in een enquête hun mening mochten geven. Zo zal de nieuwe burgemeester zich zowel in het stadse als het dorpse leven thuis moeten voelen. Ook zal hij of zij aan de slag moeten met de toenemende schade en overlast van de jaarwisseling. En vraagt het voorkomen en bestrijden van drugscriminaliteit aandacht, evenals het handhaven van de nieuwe beleidsregels voor de huisvesting van arbeidsmigranten, die binnenkort worden vastgesteld. ’De burgemeester kijkt niet weg maar pakt aan’.

En wat de gemeenteraad van Zaltbommel ook belangrijk vindt: de nieuwe burgemeester moet energie steken in de samenwerking met andere gemeenten, samenwerkingsverbanden, provincie en rijk. Zaltbommel wil die samenwerking versterken, maar wel met behoud van eigen identiteit en zelfstandigheid.

Voor de zomer

Commissaris van de Koning John Berends nam donderdagavond in Zaltbommel de profielschets in ontvangst. Ook werd de vertrouwenscommissie benoemd. Volgende stap is het openstellen van de vacature. Nog voor de zomer moet bekend zijn wie de nieuwe burgemeester wordt.

Peter Rehwinkel, sinds het vertrek van Albert van den Bosch twee jaar geleden de waarnemend burgemeester van Zaltbommel, zal het in ieder geval niet zijn. Hij heeft eerder al aangegeven dat hij niet solliciteert. ,,Maar het kost me moeite om het burgemeesterschap over te dragen", zei hij donderdagavond. ,,De mooie combinatie van stad en dorpen zal ik voor altijd in mijn hart mee dragen. Ik beveel deze gemeente dan ook bij iedereen die wil solliciteren aan.”