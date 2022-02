Nieuwe dierenopvang voor de Bommelerwaard gaat er geheid komen

UPDATE Huisartsen­post Zaltbommel verkast naar Gelre's End in Hedel

ZALTBOMMEL/HEDEL - Inwoners van de Bommelerwaard die ‘s avonds of 's nachts of in het weekend een huisarts nodig hebben, kunnen vanaf 5 maart niet meer terecht in de huisartsenpost in Zaltbommel. Die verhuist die zaterdag namelijk naar dorpshuis Gelre's End in Hedel.

10 februari