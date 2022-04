Nieuwe formateur Kees Metz wil coalitie in juni rond hebben

Derde klasse D GVV’63 eert overleden clubicoon met overwin­ning, erehaag vooraf­gaand aan de wedstrijd

Vorige week overleed clubicoon Bartje Bambacht. De heren van GVV’63 zullen in de rust misschien even aan haar gedacht hebben, denkt trainer Danny van Geffen. Voor rust was de koploper geen schim van zichzelf, maar in de tweede helft werd de rug gerecht.

26 maart