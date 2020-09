Nieuwe, grotere teststraat bij ziekenhuis in Tiel, maar of het genoeg is?

TIEL - In Tiel is een nieuwe, grotere teststraat geopend voor coronatesten. De teststraat komt te liggen bij Ziekenhuis Rivierenland. De maximumcapaciteit wordt opgevoerd van 150 testen per dag naar uiteindelijk 600 per dag.

GGD Gelderland-Zuid neemt de nieuwe testplek deze week nog in gebruik. De capaciteit wordt opgehoogd, zodat de GGD klaar is om snel meer te kunnen testen. ,,Vanaf eind deze week kunnen we een begin maken met het opvoeren van het aantal testen”, aldus een woordvoerster.

Het aantal testen kan pas worden uitgebreid zodra er meer capaciteit beschikbaar komt in laboratoria. Minister Hugo de Jonge is dat aan het regelen om het tekort aan testmogelijkheden aan te pakken.

Einde aan wachttijden?

Volledig scherm De teststraat van de GGD Rivierenland is verhuisd van de Kersenbogerd in Tiel naar Ziekenhuis Rivierenland. © Ziekenhuis Rivierenland Meer capaciteit is hard nodig, zo blijkt uit verhalen van mensen die zich aanmelden voor een coronatest. Inwoners van de Bommelerwaard kunnen ook terecht in Rosmalen. In beide gevallen was de wachttijd opgelopen tot drie dagen. Het betreft een probleem dat al weken in heel Nederland speelt.

Of met de uitbreiding een einde komt aan de wachttijden? ,,Met meer dan een verdubbeling komt er meer lucht, dat is zeker”, zegt een woordvoerder van de GGD. ,,Maar of het genoeg is zal ook afhangen van hoe hard de testaanvragen stijgen.”

Vier testruimtes

De teststraat van GGD Rivierenland was tot nu toe gevestigd aan de Kersenboogerd, in de buurt van het kantoor van Waterschap Rivierenland. Daar was één testruimte. Bij Ziekenhuis Rivierenland zijn vier testruimtes geplaatst.

Voorlopig wordt daarvan één ruimte in gebruik genomen. Als de laboratoriumcapaciteit toeneemt gaat de GGD ook de andere ruimtes gebruiken. Binnenkort kunnen er in Tiel ongeveer 600 coronatesten per dag afgenomen worden. Nu is dat nog maximaal 150 per dag.

Extra testlocatie

De GGD wil nog een extra testlocatie openen in het westelijk deel van Rivierenland. De organisatie is op zoek naar een geschikte locatie.