Nieuwe ijsbaan is nog maar een week klaar: schaatspret in Nederhemert

NEDERHEMERT - Bij IJsclub Eensgezindheid in Nederhemert kunnen ze hun geluk niet op. Een week nadat de laatste hand is gelegd aan de nieuwe ijsbaan aan de Nieuwstraat kan er al op geschaatst worden. Vanmiddag om 14.30 gaat de baan open.

De ijsbaan is het resultaat van samenwerking tussen de ijsclub, Oranjevereniging Nederhemert en de Dorpsraad Nederhemert. Zij vormden het IJsbaancollectief en gezamenlijk dienden zij vorig jaar het verzoek in bij de gemeente om de baan te mogen aanleggen. Zaltbommel stemde daar mee in.

Hard gewerkt

In de tweede week van januari gingen de werkzaamheden van start. De baan is 56 meter lang en 30 meter breed. ,,Met drie kolken kunnen we de baan geleidelijk leeg laten lopen en ook vullen", legt bestuurslid Corné Kreling uit. ,,Vrijdagavond zijn we begonnen met vullen. Het laagje water van ruim vijf centimeter was al snel bevroren. De afgelopen dagen hebben we hard gewerkt om het ijs goed te krijgen door regelmatig een nieuw laagje water aan te brengen. Dinsdag maakten leden het ijs sneeuwvrij en kon er al worden geschaatst.”

,,We hebben de afgelopen twee jaar kunnen schaatsen op het tijdelijke baantje aan de Nieuwstraat met een asfaltondergrond. Deze baan is groter. En eigenlijk hebben we het retentiebekken ook nog achter de hand. Maar daar staat 70 centimeter water in en die ligt dus minder snel dicht.”

Paardenbak

Ook in Ammerzoden kunnen vandaag de ijzers onder. Paardensportvereniging De Gelderse Boys in Ammerzoden had de rijbak vol water gezet en daar kunnen vanmiddag ook de ijzers onder.

De andere ijsclubs in de regio hebben minder geluk. IJsclub De Volharding in Zuilichem wilde vandaag met vrijwilligers de baan sneeuwvrij maken, maar trok een oproep in omdat het ijs nog niet dik genoeg is. IJsclub Joviaal in Gameren trommelde dinsdagavond mensen op om sneeuw te schuiven. Daar moet het ijs nog aangroeien tot 8 centimeter.