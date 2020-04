Nieuwe info over woningoverval Molenkampsweg Brakel: daders vluchtten in kleine donkere auto

Sms naar mensen die op tijdstip overval in Brakel waren

Om de aandacht te vestigen op de uitzending van Opsporing Verzocht heeft de politie maandag via sms een oproep verstuurd naar mensen die rond het tijdstip van de overval in de buurt van Brakel was. De politie heeft die nummers omdat de gegevens van de gsm-masten in de omgeving zijn opgevraagd. Volgens de politie is dat een methode die niet vaak wordt gebruikt.