Nieuwe koeling voor ’jarig’ chemiebedrijf Sachem

75 JAAR BEVRIJDING App over de luchtoor­log boven Rivieren­land moet toeristen naar de streek lokken

6 mei ZALTBOMMEL/HEDEL - Beleven hoe zwaar de luchtoorlog was in het rivierengebied tijdens de Tweede Wereldoorlog? Dat kan met de nieuwe app Heroes of the Sky. Die is ontwikkeld door het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland in samenwerking met de historische verenigingen.