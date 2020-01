Nieuwe namen oorlogsslachtoffers op monument aan Bossche Poort Zaltbommel

De gemeente Zaltbommel heeft in samenwerking met Dick van Gameren van de Historische Kring Bommelerwaard onderzoek gedaan naar de oorlogsslachtoffers uit Zaltbommel. Dat heeft een lijst namen opgeleverd die langer is dan de lijst die tot nu toe bekend was. De namenlijst is nog niet openbaar.

Namenmonument

In alle kernen van Zaltbommel zijn de namen van de oorlogsslachtoffers vermeld op plaquettes op de begraafplaatsen. Alleen Zaltbommel had zo'n namenmonument nog niet.

Ook de holocaustslachtoffers uit Zaltbommel krijgen een zichtbare vermelding van hun naam. Tot nu toe waren de namen op een lijst vermeld die in een loden koker is ingemetseld in het monument. In overleg met Stichting Mikwe, de organisatie achter het museum over de geschiedenis van de joodse gemeenschap in de Bommelerwaard en Herwijnen, worden de namen vermeld op baksteentjes rond het monument.

Levenslicht