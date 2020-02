Nieuwe ontsluitingsweg voor De Zandmeren? Paterstraat kan verkeer makkelijk aan, vindt gemeente Maasdriel

UPDATE / VIDEO Fietser in kritieke toestand, politie zoekt getuigen van ongeluk in Zaltbommel

18 februari ZALTBOMMEL - Een fietser is maandagavond omstreeks 18.00 uur zwaargewond geraakt bij een ongeval met een auto op de Steenweg in Zaltbommel. Een traumahelikopter kwam ter plaatse. Het slachtoffer is in kritieke toestand per ambulance naar het ziekenhuis in Utrecht vervoerd.