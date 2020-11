Nieuwe parkeerregels Zaltbommel ‘behoorlijk ingewikkeld’

‘Geen weet van hennep in kelder Hoenza­driel is ongeloof­waar­dig’

9:42 ARNHEM/HOENZADRIEL - Tegen een 42-jarige man uit Hoenzadriel is deze week bij het gerechtshof in Arnhem een werkstraf van 230 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden geëist. In een kelder onder een loods op zijn terrein werd in 2016 een hennepkwekerij met ruim 1100 planten ontdekt.