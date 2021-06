Nieuwe parkeerregels Zaltbommel gaan op 5 juli in

Vreugdevol­le run op plekje in restaurant

6 juni DEN BOSCH/KERKDRIEL/VUGHT - De restaurants in de regio hebben voor het eerst sinds de lockdown in oktober een enigszins normaal weekend achter de rug. Eindelijk weer blije gasten aan tafel. Omdat er maximaal vijftig eters binnen mogen zijn, is het zakelijk voor met name grote restaurants nog niet wat het wezen moet, maar er klinkt geen geklaag. ,,Het is beter dan niets en we zijn zo blij dat we onze gasten weer zien.”