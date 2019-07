Nieuwe sporthal en zwembad Zaltbommel geschikt voor wedstrijden op hoog niveau

Deze nieuwe accommodatie is ter vervanging van het oude zwembad Akwamarijn en sporthal De Ring. Het nieuwe complex is modern en vooral ook zeer duurzaam. Op de deur komt het Internationaal Toegankelijkheidssymbool, wat betekent dat het gebouw voor zowel bezoekers als sporters met welke beperking dan ook toegankelijk is.



Sporthal

De grote sporthal, die 30 bij 50 meter is, kan met tussenwanden in vier zalen worden verdeeld. De vrije hoogte van de zaal is minstens 7 meter en de vloer is combi-elastisch, wat topsport mogelijk maakt. Voor sport en onderwijs zijn alle eigentijdse voorzieningen aanwezig, zoals een digitale interactieve speelwand. Er zijn 8 kleedkamers voor sporters en ook nog drie kleedkamers voor bijvoorbeeld scheidsrechters en leraren. De tribune biedt plek aan 150 toeschouwers.

Zwembad

Het zwembad is met 25 bij 15 meter geschikt voor officiële wedstrijden. Ook hier is een tribune voor 150 mensen. Verder is er een doelgroepenbad met een beweegbare bodem, een peuterbad en een glijbaan. Ook is er een whirlpool en een sauna. Er zijn vier groepskleedkamers en 26 individuele cabines. In het zwembad kunnen mensen ook een hapje en een drankje bestellen.

Horeca en entree

Bezoekers komen het complex binnen in de entreehal met een ontvangstbalie. Deze is ruim en licht en sluit aan op het zwembad (links) en de sporthal (rechts). Een trap leidt bezoekers naar de tribunes en rechtdoor is de ingang van het horeca-gedeelte. Dit zit in het midden van het gebouw en biedt via glazen wanden zicht op zowel de sporthal als het zwembad. Ook is er een buitenterras. Het complex krijgt een digitaal polsbandjessysteem, waar toegang, kluisjes, horecategoed, abonnement en dergelijke aan gekoppeld zijn. Aan de voor- en achterkant is een parkeerplaats voor ruim 180 auto's en 200 fietsen.

Geld

Volgens de huidige planning is in januari 2020 bekend wie de bouwer wordt. Het is de bedoeling dat in de zomerperiode van 2021 het complex de deuren opent. Op dit moment is er 15,5 miljoen euro voor dit project beschikbaar. In september wordt de gemeenteraad gevraagd om hier nog 1,3 miljoen euro bij te doen. Dat geld is nodig voor aanvullende voorzieningen, die al wel in de presentatie die er nu ligt zijn opgenomen. Het gaat dan onder andere om de elastische vloer in de sporthal, de interactieve wand en het polsbandjessysteem. Dat extra geld komt er waarschijnlijk wel. Voor de zomervakantie reageerden de raadsfracties namelijk positief.

Impressie: Zo komt het wedstrijdbad in het nieuwe binnensportcomplex van Zaltbommel eruit te zien.

Impressie: Het doelgroepenbad in het nieuwe binnensportcomplex van Zaltbommel.