Nieuwe vergunning: minder geiten in stallen aan Molenstraat in Hurwenen

Volgens het college ontstaat daardoor een situatie die gunstiger is dan nu, omdat de kans op ziektes die van dier op mens kunnen worden overgedragen kleiner wordt. Deze zogeheten zoönosen verspreiden zich via fijnstof. Dat geldt ook voor stoffen in de stallucht die longklachten kunnen veroorzaken, oftewel de endotoxinen.

Twee opties

Feitelijk heeft Van der Schans twee opties nu Maasdriel heeft ingestemd met de alternatieve omgevingsvergunning die hij in april heeft aangevraagd. Hij kan kiezen uit het huidige aantal vergunde dieren (2500 geiten ouder dan een jaar, 2700 opfokgeiten van 2 maanden tot een jaar en 300 opfokgeiten en mestlammeren) of keuze twee: de ruim 3300 geiten. Maar het is óf het één, óf het ander, benadrukt het college. Een tussenvorm is niet mogelijk.

Keuze voor de ruim 3300 geiten betekent wel dat de ventilatoren op de twee meest zuidelijke stallen harder gezet moeten worden om ervoor te zorgen dat de verplichte verlaging van de uitstoot van geur wordt gehaald. Dat heeft tot gevolg dat ze beter te horen zullen zijn, maar volgens Maasdriel past dat binnen de normen die in de bestaande vergunning al waren vastgelegd.

Niet meer in overtreding

Op 29 juni waren bij een controle 3.341 geiten aangetroffen van ouder dan één jaar, 152 opfokgeiten van 61 dagen tot één jaar en 409 dieren tot twee maanden. De voorzieningenrechter bepaalde daags daarna dat er zicht was op legalisatie en dat de opgelegde last onder dwangsom geschrapt kon worden als de of/of-vergunning werd verleend. Dat is dus het geval. Als Van der Schans zich vanaf 16 september aan de nieuwe aantallen houdt, is hij niet meer in overtreding.