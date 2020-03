Nieuwe woonregels migranten knellen al, Zaltbommel overweegt aanpassing

Activitei­ten in woonzorg­cen­tra geschrapt vanwege corona, begrip bij bewoners: ‘Wel jammer van kerkdien­sten’

12 maart AMMERZODEN/DEN BOSCH/BOXTEL - Het rolstoel- en rollatordansen, koffieconcert en ‘Zing maar lekker mee’ deze maand in Het Zonnelied in Ammerzoden gaan niet door. In een poging het Corona-virus buiten de deur te houden. Daarnaast volgen woonzorgcentra in de regio strik de richtlijnen van RIVM en GGD en roepen ze bezoekers op niet zomaar binnen te lopen.