Nieuwsgierige klanten bestormen verbouwde AH Zaltbommel

ZALTBOMMEL - Na een verbouwing van bijna twee weken is de Albert Heijn aan de Steenweg in Zaltbommel heropend. Klanten verdrongen zich voor de nieuwe ingang om een kijkje te nemen.

De officiële opening werd verricht door wethouder Willem Posthouwer. Hij had lof voor het ondernemerschap van eigenaar Ferry Boender die de supermarkt in dertig jaar heeft uitgebouwd tot wat AH Zaltbommel nu is. Volgens Posthouwer is de supermarkt straks een mooie aanvulling op de nieuwe wijk Buitenstad.

Keihard gewerkt

Supermarktmanager Nicole van Namen en haar team hebben de afgelopen weken keihard gewerkt in aanloop naar de heropening. Daarbij hebben ze hun kantoor en computers tijdelijk onder kunnen brengen in een pand van het naastgelegen Busker.

Nieuw in de winkel zijn niet alleen de winkelwagens. De plastic wagens waren versleten en zijn weer vervangen door stalen exemplaren. Klanten kunnen voortaan zelf kruiden knippen en zelf hun boodschappen scannen. Het aantal bemande kassa’s is afgenomen, maar dat is volgens Van Namen niet ten koste gegaan van de werkgelegenheid. Verder is AH Zaltbommel een van de eerste supermarkten van het concern met elektronische schapkaarten. Daarvoor moesten weliswaar de prijzen van 20.000 producten worden ingevoerd, maar nu werkt het veel efficiënter.

Mist

Op de groentenafdeling blijven groenten langer vers door het gebruik van dry misting.

Verder hebben streekproducten een prominentere plaats gekregen, waaronder het Bommelaar Bier dat gebrouwen is door Sil Stranders.

Open op zondag?

De vraag die veel mensen in Zaltbommel en omgeving op de lippen brandt is of ze binnenkort ook op zondag bij de Albert Heijn terecht kunnen. Het compromis binnen het college van Zaltbommel (SGP, CU, ZVV, VVD) is dat winkels op zondag wel open mogen, maar dat bevoorrading niet is toegestaan. Volgens wethouder Posthouwer is het dus aan de ondernemer. ,,Er zijn genoeg voorbeelden van supermarkten die op zondag open gaan zonder dat ze bevoorraad worden.”

Van Namen reageert dat niet bevoorraden geen optie is. ,,We willen verse producten kunnen aanbieden, zoals vers brood. We zijn nog altijd met de gemeente in dialoog en dat zetten we voort als hiernaast ook de Lidl de deuren opent.”