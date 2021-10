NIVO Sparta is een inclusieve voetbalclub, maar nog niet helemaal

DRUGSKAART BOMMELERWAARD Werkstraf­fen voor drugslab in Bruchem; hoofdver­dach­te nog op de vlucht

13 oktober ARNHEM/BRUCHEM – De 63-jarige vrouw die medeplichtig was aan het runnen van een xtc-lab in haar bed and breakfast in Bruchem is door de rechtbank Gelderland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 240 dagen. De helft daarvan is voorwaardelijk. De rest heeft ze al uitgezeten in voorarrest.