NK veldrijden in Zaltbommel gaat door, óók met hoogwater

Beruchte sektelei­der Sipke Vrieswijk, die in Velddriel kinderen misbruikte, overleden

21 februari VELDDRIEL - Sipke Vrieswijk, een van de beruchtste sekteleiders uit de Nederlandse geschiedenis, is vorige maand overleden. Dat bevestigt een bewoonster van het huis in Papendrecht, waar de geboren Fries zijn laatste jaren doorbracht. Vrieswijk maakte zich in de jaren tachtig en negentig schuldig aan onder meer verkrachting en kindermisbruik, waaronder in een klooster in Velddriel.