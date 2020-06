Nog geen debat over miljoenenstrop Maasdriel

KERKDRIEL - Hoe heeft het zover kunnen komen dat de gemeente Maasdriel 6,7 miljoen euro schadevergoeding aan een projectontwikkelaar moest betalen? Dat blijft nog even gissen, want een openbaar debat daarover komt er voorlopig niet. Reden: Achter de schermen wordt nog steeds onderhandeld, en er komt een onderzoek.

Het geld is driekwart jaar geleden al overgemaakt, maar het chagrijn zit er nog. Maasdriel moest van de rechter in de herfst van 2019 liefst 6,7 miljoen euro schadevergoeding overmaken aan Rubens Ontwikkeling bv, de projectontwikkelaar die in Rossum de nieuwe woonwijk Rubens wilde bouwen.

De handtekeningen daarvoor waren in 2011 gezet, maar uiteindelijk is er nooit een steen gelegd omdat de gemeente het bouwplan vanwege de economische crisis afblies. Contractbreuk, volgens de projectontwikkelaar.

Spaarvarken

Jarenlang is daarover tussen de gemeente en de projectontwikkelaar gesteggeld, tot de rechter in oktober 2019 de gemeente als schuldige aanwees. Maasdriel zou onvoldoende hebben aangetoond dat plan Rubens tussen 2012 en 2018 bestuursrechtelijk of economisch niet uitvoerbaar was.

Ook oordeelde de rechtbank dat Maasdriel al die tijd geen actie ondernam om de uitvoering van de overeenkomst met Rubens Projectontwikkeling B.V. alsnog mogelijk te maken. En dus moest Maasdriel het spaarvarken een heel eind leeg schudden.

Nog steeds in gesprek

Hoewel het geld meteen na de uitspraak is overgemaakt, staat er nog geen streep onder dit dossier. Mogelijk komt er namelijk nog een beroepszaak. Wethouder Peter de Vries laat desgevraagd weten dat hoger beroep is aangetekend. Pro forma, wat wil zeggen dat de procedure is veiliggesteld, maar nog niet zeker is of partijen elkaar daadwerkelijk eind van het jaar voor de hoogste rechter gaan treffen. ,,We zijn momenteel met elkaar in gesprek”, is het enige wat De Vries kwijt wil.

Om die gesprekken niet te verstoren, komt het beloofde openbare debat over deze kwestie er voorlopig dus nog niet. Achter de schermen gebeurt er nog wel het een en ander. De gemeenteraad wil namelijk dat de de gang van zaken onderzocht wordt en schakelt daar de onafhankelijke rekenkamercommissie voor in.

Vragen

Die krijgt de volgende vragen mee: Wat zijn de feiten die geleid hebben tot dit oordeel van de rechter? Wat waren de fatale momenten? Hoe had het anders moeten gaan? Wat kan de gemeentelijke organisatie, het college en de raad in het vervolg anders doen, zodat een dergelijke situatie niet weer kan ontstaan?

Ook de uitkomsten van dit onderzoek wordt pas besproken als de onderhandelingen tussen de gemeente en Rubens Ontwikkeling bv zijn afgerond of eventueel het hoger beroep heeft gediend.