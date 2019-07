Nog meer branden in Zuilichem, dat was de bedoeling

ZUILICHEM - Acht branden moesten er in de nacht van woensdag op donderdag geblust worden in Zuilichem. Een auto en zeven afvalcontainers gingen in vlammen op. Naar nu blijkt, wilden de brandstichters nog veel meer schade aanrichten.

Bij nog meer containers dan de zeven die nu verwoest zijn, is geprobeerd om brand te stichten. Dat is niet gelukt, of het vuur ging vrijwel meteen vanzelf uit. De grijze containers, die tegenwoordig gebruikt worden voor het plastic, stonden langs de straat om geleegd te worden.

In het dorp is de reeks branden het gesprek van de dag. Veel mensen denken dat het een vergeldingsactie is, die met de jaarwisseling te maken heeft. Afgelopen dinsdag werd een 33-jarige man uit Zuilichem aangehouden voor het aansteken van twee zware vuurwerkbommen in Brakel en Zuilichem. Deze richtten veel schade aan huizen aan en veroorzaakten veel leed bij bewoners. Dat een dag na de aanhouding op tal van plekken in het dorp brand gesticht wordt, kan volgens velen geen toeval zijn.

Helikopter

De politie zegt desgevraagd nog niet te weten of er een verband is tussen de branden en de aanhouding van dinsdag. ,,We zijn nog volop bezig met het onderzoek en kunnen nu nog niets zeggen over de toedracht.” In de nacht van de branden is al volop gezocht, waarbij ook een politiehelikopter werd ingezet. ,,Maar is er is nog niemand aangehouden", aldus de politiewoordvoerder. De 33-jarige Zuilichemer die dinsdag voor de vuurwerkbommen werd aangehouden, is inmiddels weer vrij. Hij is in deze zaak nog wel verdachte.