Nog meer omleidingen rond Gameren door afsluiting van Molenveldweg

In de rij voor een vaccinatie in Hedel op eerste dag van de GGD-prik­bus in de Bommeler­waard

10:26 HEDEL - Een goede start voor de prikbus van GGD Gelderland-Zuid in de Bommelerwaard: op het moment dat de bus de parkeerplaats bij de Jumbo in Hedel op kwam rijden stonden er al mensen te wachten die zich wilden laten vaccineren. Van meet af aan, zes uur lang, bleef het een komen en gaan van mensen. ,,Er is nog geen moment rust geweest. We hebben nauwelijks tijd gehad om een broodje te eten.”