Noodweer trekt over Zaltbommel: Albert Heijn en Gall & Gall eerder dicht wegens lekkage

In de winkels kwamen plafondplaten naar beneden en kletterde het water naar binnen. Open blijven tot 21.00 uur lukte niet; de deuren moesten voortijdig dicht. Winkelpersoneel van AH en Gall & Gall ging na de hoosbui meteen aan de slag om op te ruimen. Vooral bij Gall & Gall was de ravage groot.

Ook de naastgelegen winkel van Lidl kreeg water binnen, maar daar bleef de overlast beperkt tot de entree. Lidl verwacht zaterdag weer gewoon open te kunnen. Later op de avond liet Albert Heijn weten dat er hard gewerkt wordt om de winkel voor zaterdag in orde te maken. ,,We verwachten gewoon om 8.00 uur open te gaan", meldt AH via sociale media.

Straten blank

Tegen half acht trok vrijdagavond een hevige onweersbui over de stad, met veel regen en een paar zware windstoten. Bij de brandweer kwamen meerdere meldingen over wateroverlast binnen, zowel in nieuwbouwwijk Waluwe als in de binnenstad. Op verschillende plekken stond korte tijd de straat blank. Hier en daar kwam wat water over de drempel.

Omdat de riolering de hoeveelheid water even niet aan kon, klotste bij diverse inwoners van de stad het rioolwater terug over de rand van het toilet of kwam het via de afvoer omhoog.

Volledig scherm Albert Heijn is Zaltbommel is getroffen door lekkage. © Brigit Groeneveld/BD

