Nooit meer ‘vissenstaartje-boogje-boem’-les van zwemleraren Ad en Sjaan

In het trapgat van hun woning aan de Rembrandtstraat wapperen tientallen kaarten en tekeningen. De aankondiging dat de zwemschool van Sjaan en Ad van Trigt (beide 68) wordt opgeheven, was voor veel leerlingen, ouders en ex-pupillen aanleiding om pen, viltstift en penseel ter hand te nemen. Lof alom.

,,Het emotioneert ons steeds als we er langs lopen”, zegt de zwemdocent. Hij laat een kartonnen kijkdoos zien. ,,Ook gemaakt door een van de kinderen. Een vrolijk tafereeltje van een les. Links op de voorgrond zie je Sjaan zitten. Echt iets om zuinig te bewaren.”

Quote Kijk, als je je benen gestrekt spreidt, krijg je weerstand in het water. Dat is niet de bedoeling Ad van Trigt

‘Buigen-wijd-sluit’ is niet juist

Drie generaties zwemlustigen haalden hun diploma’s bij de bevlogen instructeur die er unieke lesmethodes op na houdt. Zo staat zijn ‘vissenstaartje-boogje-boem’ bij veel ex-leerlingen in het geheugen gegrift.

,,De meeste zwemdocenten zeggen ‘buigen-wijd-sluit’ bij het aanleren van de beenslag, maar dat is niet juist”, legt Van Trigt uit. Hij staat op en doet de beweging voor. ,,Kijk, als je je benen gestrekt spreidt, krijg je weerstand in het water. Dat is niet de bedoeling.”

,,Zijn loopbaan begon in 1968, toen hij als 15-jarige badman werd bij Akwamarijn”, opent echtgenote Sjaan een chronologische terugblik. Pas in 2005 begonnen ze samen een zwemschool. Hij gaf les, zij regelde het papierwerk en de afspraken. Ze startten in het toenmalige Golden Tulip Hotel aan de Hogeweg. Elf jaar lang waren ze actief op die locatie.

Quote De plannen waren al in een vergevor­derd stadium toen we te horen kregen dat het niet doorging in verband met het risico op ontploffin­gen bij het tegenover­lig­gen­de Es­so-station Ad van Trigt

Wilde plan om zelf een zwembad te bouwen

,,Toen we daar in 2016 uit moesten, vatten we het plan op om een eigen zwembad te bouwen”, aldus Van Trigt. “Helaas heeft de gemeente daar onverwacht een stokje voor gestoken.”

Hij klinkt nog altijd boos als hij erover vertelt. ,,De plannen waren al in een vergevorderd stadium toen we te horen kregen dat het niet doorging in verband met het risico op ontploffingen bij het tegenoverliggende Esso-station. Onzin vond ik dat. Het heeft ons veel geld gekost.”

Niet genoeg uren huren

Nadat de kortstondige droom over een eigen zwembad in rook opging, werden de zwemschoolactiviteiten voortgezet in het vertrouwde Akwamarijn, waar tot eind oktober de lessen plaatshadden.

Met de ingebruikname van het nieuwe zwemcomplex aan de Oude Bosscheweg, eerder deze maand, kwam er een einde aan het bedrijfje. ‘We kunnen in het nieuwe bad niet genoeg uren huren om het hoofd boven water te houden’ is hun belangrijkste reden om de handdoek in de ring te gooien.

Quote Het was soms een uitdaging om ze de techniek aan te leren, maar het gaf veel voldoening als het lukte Ad van Trigt

Iedereen was gek op Ad

Terugkijkend op een lang zwemlesverleden, pikken de echtelieden er een paar hoogtepunten uit. Een daarvan is het werken met cliënten van De Harmonika, een dagcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking. ,,Het was soms een uitdaging om ze de techniek aan te leren, maar het gaf veel voldoening als het lukte”, aldus Van Trigt. ,,Ad kwam soms met nagelkrassen op zijn rug thuis”, vertelt zijn eega. ,,Ze hingen om zijn nek en klemden zich aan hem vast, zo gek waren ze op hem.”

Hoewel de zwemschool niet meer bestaat, gaat badmeester Ad nog een poosje door met lesgeven. Dat gebeurt in het nieuwe zwembad. ,,Zolang ik nog kan, wil ik doorgaan, voorlopig 13 uur per week en in loondienst. Ik laat de kinderen niet vallen.”