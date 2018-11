Nooit te oud om creatief te zijn

Het Bommelse echtpaar Theun en Jeanne van Zanden-Groenendijk exposeert de komende twee weekenden in het Stroomhuis in Neerijnen. ,,Zolang ik me kan heugen, heb ik altijd een pennetje en een schetsboekje op zak'', vertelt Theun van Zanden. ,,De snelle schetsjes die ik maak, werk ik later uit.'' Tekenen en schilderen loopt als een rode draad door het leven van de gepensioneerde PTT-medewerker - niet als beroep - maar als hobby. In de 28 jaar dat hij in Zaltbommel woont, vereeuwigde hij menig stadsbeeld. Dertien prenten van de oude binnenstad, voorzien van teksten, zijn opgenomen in zijn BommelsPrentenboek, uitgegeven tijdens een tentoonstelling in het plaatselijk museum. ,,Dat figuratieve werk maak ik allang niet meer'', zegt hij achttien jaar na dato. ,,Van lieverlee is het steeds abstracter en kleurrijker geworden.''