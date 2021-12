Nu al petitie tegen opvang asielzoekers in Lindeboom Ammerzoden

AMMERZODEN/KERKDRIEL - Een petitie tegen een asielzoekerscentrum in De Lindeboom in Ammerzoden is al door zo'n 1000 mensen ondertekend. En dat terwijl er nog niets is besloten. De gemeenteraad van Maasdriel heeft nog met geen woord gerept over de motie PvdA/GroenLinks. Duidelijk is al wel dat in het dorp een gevoelige snaar is geraakt.