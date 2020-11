Nu al zorgen over gedrag jongeren met jaarwisseling

De zorgen over de komende jaarwisseling sprak Van Maaren donderdagavond uit tijdens de gemeenteraadsvergadering. ,,De coronacrisis is ook voor jongeren moeilijk", meent hij. ,,Ik merk een toename van onrust. Meer agressie, meer brandjes en meer jongeren die lopen te vervelen.”

Het is al onrustig

Volgens Van Maaren geldt dit niet alleen voor Zaltbommel, maar leven vergelijkbare zorgen ook in andere gemeenten in het rivierengebied. Her en der is het ook al wat onrustig. De afgelopen twee weken waren er al meerdere brandjes en vernielingen, onder andere in Brakel en Kerkwijk, maar ook bij ‘de buren’, in Hedel en Haaften.