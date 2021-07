Oefenwedstrijd NIVO-Sparta tegen FC Den Bosch; geen test vooraf meer, maar alleen afstand houden

Bromfiet­ser gewond bij ongeluk Zuilichem

28 juni ZUILICHEM - Op maandagavond is in Zuilichem een bromfietser gewond geraakt door een aanrijding met een auto. Het ongeluk gebeurde op de hoek van de Meidijk en de Leendertdijk. De bestuurder van de bromfiets liep verwondingen op aan zijn rug en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.