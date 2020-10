Of de Avri-gemeenten even 10 miljoen euro willen dokken

Wat is er aan de hand? Gelderse afvaldiensten dragen hun voormalige en afgedekte vuilnisbelten over aan de provincie. Voor het verdere beheer en onderhoud moeten ze geld storten in een provinciaal fonds. Met dat geld wordt belegd, maar dat levert tegenwoordig fors minder op.

Ophoesten

Daarom is voor het fonds extra geld nodig en de rekening daarvoor wordt nu neergelegd bij de afvaldiensten. In het geval van het rivierengebied is dat de Avri, die voor acht gemeenten werkt, waaronder Maasdriel, Zaltbommel en West Betuwe. Omdat de dienst geen eigen vermogen heeft, zijn de deelnemende gemeenten de klos. Zij moeten nog dit jaar 10 miljoen euro ophoesten. Dat komt neer op 100 euro per huishouden, en dat geld is er zomaar niet.

Volledig scherm Avri-directeur Walter Brouwer en bestuursvoorzitter Joost Reus. © William Hoogteyling De nieuwe rekenmethode geldt voor alle Gelderse afvaldiensten, maar Avri wordt acuut getroffen. Dat komt om deze dienst als enige op het punt staat om een al afgedekte stortplaats aan de de provincie over te dragen. Doordat de provincie nu vlak voor dat moment de spelregels verandert, heeft Avri geen tijd meer om te sparen of zich op een andere manier voor te bereiden op deze extra kostenpost.

Volgens Avri-directeur Walter Brouwer en bestuursvoorzitter Joost Reus kan de provincie dit niet maken. Omdat pogingen om met de gedeputeerden Peter Kerris en Jan Markink tot een oplossing te komen volgens hen niets hebben opgeleverd, richten de Avri-bestuurders zich nu rechtstreeks tot de leden van Provinciale Staten. Zij moeten woensdag 28 oktober een besluit over het fonds nemen.

Portemonnee

Volgens Avri ligt een oplossing binnen handbereik, bijvoorbeeld door een overgangsbepaling op te nemen voor vuilnisbelten die al wel afgedicht maar nog net niet overgedragen zijn. In de praktijk is dat alleen de voormalige stortplaats in Geldermalsen. De rekening van 10 miljoen zou dan omgezet moeten worden in een garantstelling. Dat betekent dat de gemeenten in Rivierenland nu niet meteen de portemonnee hoeven te trekken, maar mogelijk pas in de toekomst, en alleen wanneer er niet genoeg geld in het fonds zit.

Woensdag 28 oktober zal blijken of de provinciale politiek bereid is om Rivierenland tegemoet te komen. Omdat inspreken tijdens een vergadering van Provinciale Staten niet kan, heeft Avri de boodschap in een filmpje verpakt. Dat is hieronder te zien: