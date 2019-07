OKÉ FM blijft sowieso uitzenden, in ieder geval in de Bommelerwaard

ZALTBOMMEL/KERKDRIEL - OKÉ FM baalt ervan dat de gemeente Altena voor de concurrent heeft gekozen, maar zit niet bij de pakken neer. De lokale omroep gaat door, zo heeft het nieuwe bestuur besloten. In ieder geval in de Bommelerwaard.

Een bovenlokale omroep voor het Land van Heusden en Altena en de Bommelerwaard worden. Dat is het plan van OKÉ FM. De omroep sorteert daar al een paar jaar op voor en heeft de vleugels al uitgeslagen naar Zaltbommel en Maasdriel.

Maar het besluit dat de nieuwe fusiegemeente Altena onlangs nam, is voor OKÉ FM een grote tegenvaller. Die gemeenteraad koos namelijk voor concurrent RTV Altena. Het Commissariaat voor de Media heeft het laatste woord als het over de uitzendrechten gaat, maar volgt in de regel het advies van de betreffende gemeente.

Gevoel en kwaliteit

Toch heeft het bestuur van OKÉ FM nog hoop. ,,De gemeente Altena heeft gekozen op basis van gevoel en niet op basis van kwaliteit", zegt voorzitter Willem Bakker. ,,Wij hebben aantoonbaar een veel grotere bereik dan RTV Altena en bovendien hebben wij plannen voor een streekomroep. We vertrouwen er op dat het Commissariaat voor de Media dit mee zal laten wegen en ons wel op de juiste waarde weet te schatten.”

Het commissariaat zal naar verwachting dit najaar een knoop doorhakken over de uitzendrechten in Altena. Het blijft de komende maanden dus nog even spannend voor OKÉ FM. Want het Land van Heusden en Altena is voor de lokale omroep erg belangrijk. Logisch, want OKÉ FM is daar geworteld, in de voormalige gemeente Aalburg.

Vertrouwen

Volgens het bestuur van OKÉ FM zijn er recent gesprekken geweest met Zaltbommel en Maasdriel en hebben beide gemeenten het vertrouwen in de omroep uitgesproken. ,,Onze toekomst is dus veiliggesteld. Ook als we in Altena niet de zender kunnen worden, zullen we onze uitzendingen in de Bommelerwaard doorzetten.”