Oliebol als lekkernij én als steuntje in de rug

Plan voor verschil­len­de sporten op vrij hoekje sportpark Zaltbommel

15 december ZALTBOMMEL - Voor de nog vrije hoek op sportpark De Watertoren in Zaltbommel is een bijzonder plan in de maak. Hier komen straks verschillende sporten bij elkaar, zoals jeu de boules, basketbal en skaten. Als het plan financieel rond te breien is tenminste.