OM behandelt aangifte van haatzaaien en discriminatie tegen Gomarus

Ontucht­zaak Zaltbommel uitgesteld

30 maart ARNHEM - De strafzaak tegen een 53-jarige man uit Zaltbommel, die verdacht wordt van ontucht met een 10-jarig meisje uit Vuren, is voorlopig uitgesteld. De verdachte heeft een herseninfarct gehad en het moet eerst duidelijk worden of hij nog in staat is om de strafzaak te volgen.