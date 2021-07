OM eist werkstraf voor chauffeur (56) uit Hedel: ‘Dit is precies waar iedere chauffeur bang voor is’

Het slachtoffer wordt met zwaar letsel naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur, een 56-jarige man uit Hedel, stond donderdag voor de rechtbank.



Met de nodige emoties: ,,Ik rijd al 38 jaar en heb nog nooit wat gehad. Nog nooit met justitie of politie in aanraking geweest. Ik vind dit echt heel verschrikkelijk.” De officier van justitie legde uit waarom de strafrechter een oordeel moet vellen.



,,Dit is precies waar iedere bestuurder bang voor is. In één moment kan het vreselijk misgaan. Er is van opzet geen sprake maar de gevolgen zijn verstrekkend en dan moet gekeken worden of en in hoeverre iemand schuldig is aan het ongeluk.”