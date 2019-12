OM in beroep: straf drugszaak Veen is te laag

Politie vindt 23.000 hennepstek­ken bij onderzoek naar ondermij­ning in Maasdriel

17 december KERKDRIEL - In een grootschalig ondermijningsonderzoek heeft de politie, naar nu bekend is gemaakt, maandag in de gemeente Maasdriel een hennepkwekerij aangetroffen met 23.000 stekken. Er zijn doorzoekingen gedaan in één woning en drie bedrijfspanden op niet nader genoemde plaatsen in de gemeente.